Подрыв Каховской ГЭС: не менее 16 000 человек уже потеряли свои дома, – генсек ООН

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, в организации не располагают независимой информацией о том, как прорвало плотину, но катастрофа, по его мнению, является последствием российского вторжения в Украину.

Во вторник, 6 июня, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что в результате разрушения дамбы на Каховском водохранилище как минимум 16 000 человек уже потеряли свои дома. Об этом сообщает Reuters.

"По крайней мере, 16 000 человек уже потеряли свои дома — безопасная и чистая питьевая вода находится под угрозой для многих тысяч других", — сказал он и добавил, что ООН координирует свои действия с украинским правительством для предоставления помощи, включая питьевую воду и таблетки для очистки воды.

Гутерриш назвал произошедшее "монументальной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой". По его словам, ООН не имеет независимой информации о том, как прорвало украинскую плотину, однако, по его мнению, это является "еще одним разрушительным последствием российского вторжения в Украину".

"Нападения на гражданское население и важнейшую гражданскую инфраструктуру должны прекратиться. Мы должны действовать, чтобы обеспечить подотчетность и соблюдение международного гуманитарного права", — сказал чиновник.

Также он проинформировал, что Совбез ООН соберется позже во вторник по просьбе России и Украины.

Напомним, 6 июня постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия созовет срочное заседание Совбеза в связи с разрушением Каховской ГЭС. Он также опроверг причастность России к разрушению ГЭС, аргументировав это тем, что затопление происходит на территории, находящейся под ее контролем.

За несколько часов до этого Украина также выразила намерение созвать срочное заседание Совбеза ООН по этому поводу. Такие действия, среди прочих, были одобрены на заседании СНБО.