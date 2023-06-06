В Харьковской области снова обстреляли аммиакопровод: подробности
По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в Купянском районе возле села Масютовка зафиксировано шесть "прилетов".
Во вторник, 6 июня, российские оккупанты повторно обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
"Российские террористы повторно обстреляли аммиакопровод в Купянском районе", – написал он.
По словам чиновника, в районе насосной станции возле села Масютовка зафиксировано 6 "прилетов".
Также отмечается, что по состоянию на 21:20 аммиак в воздухе не обнаружен, а ситуация – под контролем.
Разгерметизация аммиакопровода в Купянском районе
Накануне, 5 июня, в результате обстрела российских захватчиков был поврежден трубопровод с аммиаком в Купянском районе. Как сообщил глава Харьковской ОГА, произошла разгерметизация, что представляет опасность для окружающей среды и местных жителей.
"Сработали предохранительные клапаны обратного давления. Остановили порыв и утечку аммиака на участке 2,3 км. Оптимистично для нас по развитию ситуации. По нашим подсчетам, произошла утечка 134 тонн аммиака", – сказал Синегубов на брифинге 6 июня.
По его словам, угрозы для жителей района нет. Измерение аммиака в воздухе показало в ближайшем населенном пункте Масютовка 7 мг на кубический м, до 10 мг — это норма.
Аммиак является химическим веществом, которое в газообразном состоянии может вызывать раздражение глаз и дыхательных путей. При контакте с аммиаком, люди могут испытывать симптомы, такие как слезотечение, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в ночь с 5 на 6 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Харькову. По словам Олега Синегубова, удар был нанесен ракетами С-300.
2 июня удар двух управляемых авиационных бомб пришелся на поселок городского типа Ковшаровка Купянского района. В результате вражеской атаки погибли два человека.