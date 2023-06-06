В Харьковской области снова обстреляли аммиакопровод: подробности

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в Купянском районе возле села Масютовка зафиксировано шесть "прилетов".

Во вторник, 6 июня, российские оккупанты повторно обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Российские террористы повторно обстреляли аммиакопровод в Купянском районе", – написал он.

По словам чиновника, в районе насосной станции возле села Масютовка зафиксировано 6 "прилетов".

Также отмечается, что по состоянию на 21:20 аммиак в воздухе не обнаружен, а ситуация – под контролем.

Разгерметизация аммиакопровода в Купянском районе

Накануне, 5 июня, в результате обстрела российских захватчиков был поврежден трубопровод с аммиаком в Купянском районе. Как сообщил глава Харьковской ОГА, произошла разгерметизация, что представляет опасность для окружающей среды и местных жителей.

"Сработали предохранительные клапаны обратного давления. Остановили порыв и утечку аммиака на участке 2,3 км. Оптимистично для нас по развитию ситуации. По нашим подсчетам, произошла утечка 134 тонн аммиака", – сказал Синегубов на брифинге 6 июня.

По его словам, угрозы для жителей района нет. Измерение аммиака в воздухе показало в ближайшем населенном пункте Масютовка 7 мг на кубический м, до 10 мг — это норма.

Аммиак является химическим веществом, которое в газообразном состоянии может вызывать раздражение глаз и дыхательных путей. При контакте с аммиаком, люди могут испытывать симптомы, такие как слезотечение, кашель, боль в горле и затрудненное дыхание.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в ночь с 5 на 6 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Харькову. По словам Олега Синегубова, удар был нанесен ракетами С-300.

2 июня удар двух управляемых авиационных бомб пришелся на поселок городского типа Ковшаровка Купянского района. В результате вражеской атаки погибли два человека.