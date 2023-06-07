"Ноги в кровь": боец "Азова" рассказал, как прошел 200 км пешком из Мариуполя (фото)

"Азовец" с позывным "Стопер" прилетел на вертолете в окруженный Мариуполь на помощь украинским защитникам, после чего смог самостоятельно выбраться на подконтрольную Украине территорию и снова приступить к выполнению боевых задач.

В прошлом году боец полка "Азов" с позывным "Стопер" прошел сотни километров пешком из Мариуполя, чтобы выбраться из оккупации. Об этом украинский защитник рассказал на своей странице в Instagram.

"Год назад после ада Мариуполя и Азовстали, пройдя пешком около 200 км стерев ноги в кровь, я смог добраться до подконтрольной территории и выгрызть у врага такую недостижимую свободу для себя!" — написал боец.

Военнослужащий отметил, что снова приступил к выполнению боевых задач. По словам "азовца", его целью является получение свободы для всех украинцев и выход на государственные границы 1991 года.

"Азовец" прилетел на вертолете в окруженный Мариуполь

Военный полка "Азов" Руслан Сербов с позывным "Давид" отметил, что в свое время "Стопер" прилетел на вертолете в окруженный россиянами Мариуполь на помощь украинским военнослужащим.

"Он долетел и достойно проявлял себя в городских боях, уничтожал врага, выполняя приказы командиров, никогда не отказывал в помощи, тем более не оставлял никогда раненых в беде. Этот с виду застенчивый и простой парень, имел больше силы и мужества, чем сотни любых мужчин", — написал военнослужащий.

"Стопер" пешком выбрался из оккупированного города

Как отмечает "Давид", после приказа сложить оружие, "Стопер" неделю жил в убежище, вырытом на "Азовстале", а затем пешком выбрался из оккупированного города, проходя через фильтрации оккупантов.

"Настоящая легенда, которую нужно знать и уважать, и брать себе в кумиры", — заключил украинский защитник.

Напомним, что 2 июня стало известно о гибели в боях под Бахмутом музыканта и поэта Даниила Подыбайло, родом из Мариуполя. После начала полномасштабного вторжения ВС РФ он помогал военнослужащим и гражданским в блокадном Мариуполе. После того как ему удалось выбраться из города, молодой человек сразу отправился на фронт.