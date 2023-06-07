Комендантский час не для всех: чиновники Киева пируют ночью в ресторанах, — СМИ (видео)

Некоторые столичные заведения, как отмечают журналисты, работают в комендантский час, и их работа не прекращается даже во время ракетных ночных ударов России по Киеву.

В Киеве понятие "комендантский час" существует только для обычных граждан. Чиновники и бизнесмены продолжают вести привычный образ жизни и развлекаться в ресторанных заведениях, которые работают в ночное время. Видео ночных развлечений украинских чиновников в столице, несмотря на комендантский час, зафиксировали журналисты "Украинской правды".

Так, группа медийщиков возле столичных ресторанов в центре города в 23:45 заметила кучу припаркованных элитных авто. Их владельцы явно не собирались успеть домой к началу комендантского часа, некоторые посетители в это время толпились под "закрытой" дверью, пытаясь по телефонному звонку попасть внутрь. Некоторые в это время как раз выгружались из авто возле ресторана, чтобы провести там вечер. Были и законопослушные посетители, покидавшие заведение до начала комендантского часа.

Среди визитеров ресторана и нарушителей комендантского часа были замечены директор департамента культурного наследия КГГА Александр Никоряк, киевский застройщик Артур Мхитарян и заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца.

"Как оказалось, заведения не просто работают ночью, а даже посещают застройщики, правоохранители и киевские чиновники, которые должны следить за соблюдением комендантского часа", — говорится в материале.

На момент публикации материала фигуранты расследования Александр Никоряк, Артур Мхитарин и Игорь Мустеца официально не комментировали публикацию журналистов.

Напомним, что Нацполиция Украины начала уголовное производство по факту подделки специального пропуска для передвижения по Киеву во время комендантского часа, ранее изъятого у артиста Виктора Павлика.

Адвокат Андрей Новак, в свою очередь, ранее предупреждал, что за нарушение комендантского часа должна быть административная ответственность.