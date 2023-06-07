ВСУ под Бахмутом ликвидировали сына предателя чеченского народа Ямадаева, — СМИ (фото)

Саид-Хусейн Ямадаев отбывал срок в одной из российских тюрем, но записался в ряды ЧВК "Вагнер" в начале 2023 года и успел повоевать в Украине до апреля.

В Украине погиб Саид-Хусейн Ямадаев, сын Руслана Ямадаева, бывшего чеченского полевого командира и депутата Госдумы, убитого в Москве в 2008 году. О смерти Ямадаева младшего сообщил чеченский оппозиционный телеграмм-канал NIYSO.

Саид-Хусейн Ямадаев отбывал срок в одной из российских тюрем, но записался в ряды ЧВК "Вагнер" в начале 2023 года. Мужчина известен тем, что записывал видеообращение к Путину с просьбой прекратить произвол, творящийся в тюрьме, в которой он отбывал срок.

По информации издания RuNews24, Саид-Хусейн в 2016 году был приговорен к 10 годам лишения свободы по нескольким статьям и должен был выйти на свободу в 2025 году. Погиб в апреле под Бахмутом. Его похоронили 3 мая.

"Отец Саида-Хусейна, Руслан Ямадаев был убит в центре Москвы людьми Кадырова, совершившими это убийство с разрешения того же Кремля. И не спас Руслана ни орден "Герой России", ни депутатский мандат, ни связи во властных кругах. Такая же участь постигла и других братьев Руслана: яркий пример того, что если искать выгоду в чем-то, кроме Ислама, то по итогу человек оказывается банкротом, потеряв и этот дешевый мир, и вечный, не помог вам ни Путин, чьи приказы вы с покорностью. цепных собак выполняли, ни Россия, ради которой вы продали религию, народ и честь, ни ваши ордена, медали. И та же участь ждет кадыровцев", — говорится в публикации телеграмм-канала NIYSO.

Руслан Ямадаев - депутат Госдумы РФ IV созыва, член фракции "Единая Россия". Во время Первой чеченской войны воевал на стороне Ичкерии и поддерживал режим Джохара Дудаева. В 1998 году Руслан Ямадаев перешел на сторону федеральных сил РФ и сдал город Гудермес русским войскам.

Напомним, что в Украине ВСУ ликвидировали оккупанта Игоря Истомина, который писал сценарии для российского юмористического шоу "Уральские пельмени" и бардовские песни.

Ранее сообщалось, что Силы обороны ликвидировали в Украине трешблогера Дениса Диркина, прославившегося в России "распитием" стеклоомывателя, духов и антифриза.