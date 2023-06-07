Дрон-камикадзе Shahed атаковал жилой дом в Сумской области: есть жертвы, — ОВА (фото)

Российские террористы, по данным администрации, обстреляли Юнаковскую, Николаевскую, Белопольскую общины и провели серию минометных обстрелов пограничных населенных пунктов.

Российский дрон Shahed попал в частный дом в Сумской области и убил двух граждан. Об этом 7 июня сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.

Ночью и утром войска России обстреляли границы Украины. Всего было зафиксировано 13 взрывов.

В результате попадания БПЛА на территории Юнаковской общины произошел пожар и разрушение частного жилого дома. Смертельные ранения получили двое жителей. Еще один человек госпитализирован с травмами.

Российские войска также провели серию минометных обстрелов пограничных населенных пунктов. На территории Николаевской общины в Сумской области было зафиксировано 5 взрывов.

Белопольская община также оказалось под обстрелом. Туда враг ударил семь раз. О пострадавших и разрушениях в ОВА не сообщали.

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, опубликовал в Telegram фотографию с последствиями российского теракта в Сумской области.

"Они просто запустили "шахед" в жилой дом. Россия – страна террористов", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 июня Представители Воздушных сил сообщили, что ПВО сбила 4 из 6 крылатых ракет и 3 дрона Shahed. По данным КМВА, жителям столицы уже вторую ночь не приходится слышать над головой разрывы сбитых ракет. Все, в том числе и беспилотники, эффективно сбиваются еще на дальних подступах. В ведомстве отметили, что по украинской территории было выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря.

5 июня британская разведка сообщила, что РФ в течение мая запустила более 300 иранских Shahed. Российские войска вряд ли добились особого успеха в попытке истощить украинскую ПВО. Украина сумела нейтрализовать как минимум 90% угроз, из-за чего в британской разведке считают, что РФ вряд ли добилась особого успеха.