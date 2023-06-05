РФ в течение мая запустила более 300 иранских Shahed, – британская разведка

Российские войска вряд ли добились особого успеха в попытке истощить украинскую ПВО, отмечают в разведке.

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В течение мая по Украине было запущено более 300 дронов-камикадзе Shahed — это наиболее интенсивное использование беспилотников. Об этом сообщается в отчете британской разведки 5 июня.

Российские войска, вероятно, пытаются истощить украинскую ПВО, а также тратить ценный запас передовых противоракет. Последняя атака имела более 300 дронов-камикадзе OWA UAV (дроны односторонней атаки). Украина нейтрализовала как минимум 90% угроз, из-за чего в британской разведке считают, что РФ вряд ли добилась особого успеха.

Отчет британской разведки 5 июня

В основном украинская противовоздушная оборона использовала более старое и более дешевое оружие противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы заглушить враждебные цели. Также есть вероятность, что РФ пыталась обнаружить размещение украинских войск и пыталась нанести удары по ней. Однако и в этом Москва остается очень неэффективной. Наносить удары по динамическим целям дальнобойные удары страдают от плохого целеуказания.

Напомним, 2 июня в Минобороны Британии назвали условия, при которых Украина сможет освободить Крым уже в 2023 году. Министр Бен Уоллес оптимистично настроен по поводу украинского наступления.

4 июня Воздушные силы сбили 4 из 6 крылатых ракет во время ночной атаки по Украине.