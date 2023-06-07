В Киеве на авто ООН приклеили надписи "ненужные и бесполезные" после подрыва ГЭС (фото)

Внимание активистов привлекли находившиеся на стоянке в Киеве внедорожники ООН и ВОЗ. Наклеенные надписи демонстрируют отношение украинцев к международной организации.

В Киеве на авто ООН приклеили надпись Useless (ненужная, бесполезная) в связи с бездейственной позицией международной структуры относительно подрыва плотины Каховской ГЭС. В Instagram в аккаунте yo.syp опубликованы соответствующие фото.

В сообщении отмечено, что 6 июня российские захватчики повлекли за собой крупнейшую техногенную катастрофу за последние десятилетия. В результате разрушения объекта тысячи людей остались без домов.

Внимание активистов привлекли находившиеся на стоянке внедорожники ООН и ВОЗ. Затем на транспортных средствах появились надписи Useless.

"Несколько белых чистых внедорожников… Никакого вандализма, только выражение позиции", – подчеркнул автор сообщения.

На фотографиях можно увидеть, что приклеили надписи "seless" после буквы U. В результате образовалось слово "useless" — "бесполезные".

Фолловеры в соцсети в комментариях поддержали действия неизвестных активистов. Они заявили, что от этих внедорожников белого цвета, постоянно стоящих на автомобильных стоянках, могло бы быть больше пользы. Некоторые из пользователей сравнили отношение ООН к Украине, как это было в Хорватию во время войны в Югославии.

"Это гениально", "Крутезная инициатива! Чтобы еще сделать подобное на их сайте, а еще лучше — на вывеске штаб-квартиры", "Такой же опыт должны были хорваты со своими миротворцами", — высказались комментаторы в Instagram.

Напомним, 6 июня командование "Юг" сообщило, что российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это спровоцировало затопление значительных территорий Херсонщины и разрушение гражданской инфраструктуры. Десятки тысяч человек пришлось эвакуировать, погибло большое количество животных, тысячи украинцев потеряли жилье.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ООН своей неадекватной реакцией на экологическую катастрофу в Украине, которую устроили россияне, "обнулили остатки своей репутации". В Организации объединенных наций решили после подрыва Каховской ГЭС отметить "День русского языка в ООН".