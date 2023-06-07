Бойцы ВСУ из дрона передали воду маме с детьми в затопленном доме в Олешках (видео)

Бойцы артбригады, ранее заметившие из дрона семью в затопленном доме, "возвратились" и из дрона передали детям воду.

В затопленных Олешках бойцы 406-й артбригады, несущие службу на Херсонском направлении, смогли передать воду женщине с двумя детьми, оказавшуюся в водной ловушке в собственном доме. Видео выложили в сети, передает Фокус.

Так, артиллеристы, проводившие аэроразведку с помощью дрона, обнаружили в оккупированных Олешках маму с двумя детьми, которые спасались от большой воды на чердаке их дома. Семья более суток просидел без пищи и воды. А мальчик, заметивший дрон, умолял их спасти.

В этой ситуации помочь детям и их маме бойцы оказались бессильными, но они вернулись и смогли передать семье бутылку воды. Благодарный украинским защитникам мальчик радостно помахал им рукой.

Напомним, что в Херсонской ОВА утром 7 июня заявили, что интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать, и уровень воды увеличится еще на метр в течение следующих 20 часов.

6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин объявил о начале эвакуации из районов, расположенных в опасной зоне.