"Миссия спасения": РФ вывозит детей в Крым, "прикрывая" ими военные объекты, — Лубинец

Оккупанты предполагают, что такой шаг позволит, в случае необходимости, провести провокации с массовыми жертвами и дискредитировать ВСУ перед мировым сообществом.

Оккупанты намереваются перевезти украинских детей в Крым, который временно находится в оккупации, и разместить их вблизи военных объектов. Таким образом россияне собираются создать "живой щит" для своих баз. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

"Под предлогом угрозы постоянных обстрелов ФСБ РФ могут реализовать комплекс заранее спланированных мер по вывозу украинских детей из новых ВОТ и приграничных с Россией регионов в Крым", – говорится в сообщении.

Депортированных детей планируют разместить в различных лагерях и базах отдыха на всем полуострове, включая те, которые расположены рядом с военными объектами. Предполагается, что такие меры помогут препятствовать возможному контрнаступлению Вооруженных Сил Украины в направлении Крыма. Оккупационные спецслужбы предполагают, что этот шаг также может быть использован в случае необходимости для провокаций с целью создания массовых жертв и дискредитации ВСУ перед международным сообществом.

"То есть фактическое похищение украинских детей должно выглядеть как "миссии спасения". При этом ФСБ РФ считает, что наряду с местами отдыха детей необходимо разместить пункты управления войсками, узловые подразделения, например ракетные или артиллерийские и обустроенные места сосредоточения (отхода) российских оккупационных войск в случае продвижения украинских военных вглубь Крыма", — пишет Лубинец.

Напомним, экспертная миссия ОБСЕ установила, что детей вывозили на территории РФ и на временно оккупированные территории Украины, по нескольким, оказавшимся "легендой" причинам. Это эвакуация по соображениям безопасности, передача с целью усыновления или патронатного воспитания и временное пребывание в так называемые лагерях отдыха.

В этот же день Институт исследования войны (ISW) сообщил, что российские оккупационные власти продолжают анонсировать планы по проведению новых медицинских обследований украинских детей на оккупированных территориях. Судя по всему, делается это для последующего вывоза детей "на реабилитацию" в Россию.