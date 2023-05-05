Россияне массово депортируют детей из Херсонской области под предлогом медосмотров, — ISW

Оккупационная администрация региона уже анонсировала, что 36 врачей из разных российских регионов 10 мая приедут для медицинского освидетельствования местных детей. Аналитики считают, что в скором времени несовершеннолетних отправят "на реабилитацию" в Россию.

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Российские оккупационные власти продолжают анонсировать планы по проведению новых медицинских обследований украинских детей на оккупированных территориях. Судя по всему, делается это для последующего вывоза детей "на реабилитацию" в Россию. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 4 мая.

Военные исследователи ссылаются на заявление главы оккупационной администрации Владимира Сальдо, который 3 мая сказал, что 36 врачей из четырех российских регионов 10 мая приедут в оккупированную Херсонскую область для проведения медицинских осмотров. Названия регионов не упоминались.

Российские оккупанты продолжают усиливать меры безопасности, чтобы не допустить партизанских атак на оккупированных территориях. Сальдо также сообщил, что будут организованы новые пункты проверок, чтобы предотвратить диверсии. Он напомнил, что на подконтрольной РФ Херсонской области продолжает действовать военное положение.

В новом отчете ISW также идет речь о том, что ВСУ проводят контратаки на нескольких участках фронта, а у российских войск нет успехов в Бахмуте. По данным исследователей, возможное продвижение Украины в районе Бахмута носит ограниченный локальный характер. Об отмене массовых мероприятий сообщили в десятках российских городов и оккупированного Крыма.

Также сообщалось, что кремлевское руководство использует удары дронов в Москве как повод, чтобы не проводить военный парад 9 мая и не демонстрировать изрядно поубавившуюся из-за войны в Украине мощь своей армии.