Из-за подрыва Каховской ГЭС россиянам придется менять дислокацию, — Маляр

Замглавы Минобороны отметила, что враг подорвал дамбу не случайно, а с целью помешать планам ВСУ. Однако теперь из-за разрушений он сам вынужден покинуть оборонительные позиции.

Российские подразделения, находящиеся на оборонительных позициях в Херсонской области, вынуждены менять дислокацию из-за подрыва дамбы Каховской гидроэлектростанции, сообщила 7 июня замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

При этом она отметила, что на действия украинских защитников инцидент на Каховской ГЭС никак не повлияет, а противнику придется принимать решения по передислокации.

"На действия и планы ВСУ это не повлияет. Это один из инструментов войны. Им сейчас придется принимать серьезные решения, менять дислокацию. Затоплены территории их подразделений. Ситуация там абсолютно неконтролируемая", — заявила Маляр.

По ее словам, россияне время подрыва выбрали не случайно. Они долго готовились и есть все признаки того, что решение подорвать дамбу не было спонтанным, хотя в итоге взрыв привел к тому, что укрепленные районы были повреждены.

"С другой стороны они выжидали наиболее удачный для себя момент. Скорее всего они это делают для того, чтобы не дать нашим вооруженным силам реализовать то, что запланировано. Но мы видим что ситуация обернулась наоборот и россияне больше навредили себе", — считает замминистра.

Маляр добавила, что подрыв станции является очередным военным преступлением РФ, который скорее всего потянет за собой экологическую и гуманитарную катастрофу в регионе.

Ранее сообщалось, что бывший американский телеведущий Fox News Такер Карлсон, выложил первый эпизод своего видеоблога, где заявил, что Украина подорвала Каховскую ГЭС. По его словам, если это было преднамеренным действием, притом, что не было сделано в соответствии с какой-то военной тактикой, значит это теракт.

Согласно отчету аналитиков Института изучения войны от 6 июня, вероятнее всего, Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области подорвали российские оккупанты. В материале было сказано, что Кремль использует подрыв Каховской ГЭС для подкрепления пропаганды о "провальном" наступлении украинских войск.