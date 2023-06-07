"Россияне намеренно повредили дамбу": наводнение поможет РФ усложнить контрнаступление ВСУ, — ISW

По оценке Института изучения войны, Кремль использует подрыв Каховской ГЭС для подкрепления пропаганды о "провальном" наступлении украинских войск. В то же время, аналитики не выявили материальной выгоды уничтожения станции для Украины.

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Несмотря на возражения российских чиновников, вероятнее всего, Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области подорвали оккупанты. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 6 июня.

Аналитики указали, что Украина обвинила в подготовленном заблаговременно умышленном разрушении дамбы военных РФ, а страна-агрессорка заявила об ответственности защитников. Заявления враждебных чиновников, по мнению американцев, призваны подкрепить попытки изобразить наступление украинских сил как провал. В частности, слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в материале назвали "неправдоподобным объяснением" из-за того, что широкомасштабное контрнаступление ВСУ еще не началось.

"Российские официальные лица, похоже, все чаще пытаются немедленно охарактеризовать украинские наступательные усилия как провал и, вероятно, решили использовать свои обвинения против Украины в отношении дамбы ГЭС, чтобы усилить эти информационные усилия", — говорится в отчете.

В ISW заявили, что еще не нашли четких доказательств и не могут дать независимую оценку ответственности за уничтожение ГЭС. Однако в институте подтвердили, что по их оценкам у Украины не было материального интереса в подрыве дамбы.

"ISW также оценил, что, наоборот, Россия может использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и усложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложную водную структуру", — проинформировали аналитики.

Со ссылкой на обнародованные видео от 6 июня и заявления российских блогеров, американцы сообщили, что вода смыла позиции защитников у берега Днепра и заставила формирование эвакуироваться, когда враг совершал обстрел из артиллерии.

"Сейчас ISW не может дать окончательную оценку ответственности за инцидент 6 июня, но считает, что баланс доказательств, рассуждений и риторики свидетельствует о том, что россияне намеренно повредили дамбу", — написали в отчете.

Напомним, Дмитрий Песков заявил, что всю ответственность за подрыв Каховской ГЭС якобы несут украинские власти. Он назвал уничтожение дамбы умышленной диверсией, связанной с тем, что контрнаступление якобы "захлебывается".

6 июня президент США Джо Байден впервые прокомментировал взрыв гидроэлектростанции в Херсонской области. Он заверил, что американцы помогут Украине.