Подрыв Каховской ГЭС: Байден впервые прокомментировал катастрофу (видео)

Американский президент обратился к россиянам касательно разрушения дамбы гидроэлектростанции и заявил, что Украина может рассчитывать на помощь США.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал подрыв Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами. Об этом сообщает издание Голос Америки 6 июня.

Представители СМИ спросили Байдена, что бы он хотел сказать России в связи с катастрофой на ГЭС. В ответ американский лидер заявил, что Киев может рассчитывать на помощь.

"Мы не оставим, мы поможем Украине", — сказал Джо Байден журналистам.

Комментарий Байдена касательно подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

Во вторник, 6 июня, в оперативном командовании "Юг" сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Ранее россияне неоднократно угрожали уничтожить объект, в частности после освобождения Херсона.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что подрыв российскими военными Каховской ГЭС стал самой большой рукотворной техногенной катастрофой в мире, которая произошла за последние несколько десятилетий.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал разрушение плотины на подконтрольной российским войскам украинской территории военным преступлением и "отвратительным актом".

О происшествии также высказалась министр обороны Германии Анналена Бербок, заявив, что за подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции ответственна Россия. По ее словам, ГЭС использовали как оружие, подвергнув огромной опасности жизни людей в Херсонской области.