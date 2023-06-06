"Контрнаступление захлебывается": у Путина прокомментировали подрыв Каховской ГЭС

В России считают, что именно украинская сторона устроила "диверсию" на Каховской ГЭС, потому что не имеет успеха на фронте.

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В России отрицают причастность ВС РФ к подрыву Каховской ГЭС. Об этом заявил секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

"Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, всю ответственность несут украинские власти. Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС", — заявил Песков.

Он назвал разрушение Каховской ГЭС умышленной диверсией Киева, связанной с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, "он захлебывается".

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что дамба Каховской гидроэлектростанции была взорвана российскими оккупантами. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, объявил о начале эвакуации из районов, расположенных в опасной зоне.

Из-за риска подтопления в Херсоне обесточили икрорайон Корабел, а также власти объявили о прекращении газоснабжения.

В Офисе Президента назвали подрыв Каховской ГЭС величайшей техногенной катастрофой в мире. Глава ОП Андрей Ермак считает, что цель этого террористического акта со стороны ВС РФ – подрыв глобальной продовольственной безопасности.