Одним точным выстрелом: ВСУ уничтожили противотанковую установку МТ-12 "Рапира" россиян (видео)

В Центре управления стратегических коммуникаций заявили, что был также уничтожен боекомплект к этому орудию.

На одном из направлений фронта ВСУ уничтожили противотанковую установку МТ-12 "Рапира" россиян. Об этом заявили в Центре управления стратегических коммуникаций.

"На одном из направлений фронта бойцы Сил обороны Украины удачно выработали по российскому противотанковому орудию МТ-12 "Рапира", — сказано в сообщении.

Кроме того, в Центре отметили, что был также уничтожен боекомплект к установке.

Также опубликовано видео с уничтожением оружия.

Что такое МТ-12 "Рапира"

Советское буксируемое противотанковое орудие. Стреляет 100-мм бронебойными, подкалиберными, кумулятивными снарядами.

Напомним, что министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров показал, как дроны Warmate уничтожают технику ВС РФ. ВСУ успешно применяют против армии России польские дроны-камикадзе. На одном из участков фронта оккупанты потеряли два комплекса "Панцирь-С1" и несколько радиолокационных станций.

Кроме того, генерал Тарнавский рассказал о ситуации под Авдеевкой. Командующий группировкой войск "Таврия" проинформировал, что российские оккупанты атаковали защитников из авиации. Он заверил, что оборонная операция в Донецкой области продолжается.

Также аналитики сообщили, что Беларусь закупит российские дроны Supercam S150 и S350 на $1 млн. Соответствующая заявка на проведение тендерных закупок появилась на портале Минобороны РБ.