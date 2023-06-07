"Уже близко": легион "Свобода России" обратился к жителям Крыма с просьбой

Бойцы ЛСР заявили, что не признают "референдум", который состоялся в 2014 году и пришло время восстановить справедливость. Граждан призвали по возможности предоставить важную информацию.

Легион "Свобода России" высказал свою позицию касаемо Крыма и обратился к жителям полуострова с просьбой помочь. Об этом говорится в пресс-службе формирования 7 июня.

В первую очередь они отметили, что ни в коем случае не признают "референдум", который прошел на территории полуострова в 2014 году, а тем более преступную интервенцию российский войск в Крым.

"Легион считает делом долга вернуть Украине то, что ее по праву, чтобы иметь возможность с чистой совестью строить новую Россию. Мы нуждаемся в вашей поддержке, чтобы приблизиться к нашей общей Победе", — говорится в сообщении.

Бойцы легиона "Свобода России" призвали неравнодушных местных жителях предоставить формированию следующую информацию, которая может помочь в будущем для освобождения территории от российской агрессии.

Сюда входит:

точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупантов;

места проживания руководящего состава оккупационных войск;

локации расположения и маршруты передвижения военной техники;

данные про местных коллаборантов, которые перешли на сторону противника;

информация про личностей, которые "сочувствуют" оккупантам и других сторонников оккупационной власти, и их данные.

Все это нужно предоставлять вместе с геопривязкой с координатами.

"Избегайте этих объектов. Если вы живете рядом и верны Украине — сообщите об этом. Нам дорога каждая жизнь, и мы сделаем все, чтобы ее сохранить. Мы уже близко", — продолжили в пресс-службе легиона "Свобода России".

Напомним, 5 июня сообщалось, что в ЛСР выложили видео уничтожения техники ВС РФ в Белгородской области. Добровольцы призвали солдат ВС РФ прекратить сопротивление, сдаваться в плен и сохранить себе жизни.

Также сообщалось, что бойцы РДК и ЛСР проникли в Новую Таволжанку по реке Северский Донец. Российские паблики сообщают, что 20 добровольцев заняли три дома в населенном пункте, после чего начался бой с подразделениями Минобороны РФ.