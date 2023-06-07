"Боятся": РФ пытается остановить контрнаступление ВСУ, но они проиграют, — Зеленский

При помощи подрыва Каховской ГЭС оккупанты пытались затянуть начало активных боевых действий. Они осознают, что проиграют эту битву при любом раскладе, убежден глава государства.

Российская Федерация всеми силами пытается затянуть освобождение украинских территорий, но вскоре их планы будут разрушены. Подрыв Каховской ГЭС ничего не изменит. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью изданию Bild 7 июня.

По мнению главы государства, при помощи подрыва Каховской дамбы россияне хотят затянуть контрнаступление ВСУ, которое еще не началось. Но, эта ситуация не заставит украинских защитников покинуть планы и противник в результате все равно проиграет.

"Они боятся, что мы начнем контрнаступление на этом направлении, и хотят усложнить освобождение наших территории. Они прекрасно понимают, что проиграют эту битву. Они затягивают освобождение наших территорий", — говорится в сообщении.

Кроме того, он напомнил, что еще год назад украинские чиновники рассказали о сложной ситуации в районе Каховской ГЭС и, что она заминирована. Эта информация была также у партнеров.

Пока что прямые доказательства вины России невозможно получить, продолжает Владимир Зеленский. На них можно будет посмотреть только после того, как ВСУ вернут контроль над территорией, где находилась станция.

"Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский рассказал, как россияне подорвали Каховскую ГЭС. По его словам, хоть российские оккупанты и планировали подрыв дамбы, но сами оказались к нему не готовы и действовали хаотично.

6 июня сообщалось о том, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это может стать самой большой техногенной катастрофой в мире за последние несколько десятилетий.