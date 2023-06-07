Активизировали ИПСО: оккупанты распространяют информацию об "успехах" на фронте

Пророссийские источники активно распространяют сообщения о якобы эффективной деятельности российских вооруженных сил в различных направлениях.

Сегодня, 7 июня, наблюдается активизация информационно-психологических операций со стороны России. В результате этого, российские источники распространяют несколько фейковых сообщений, преувеличивая свои "успехи" на фронте. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

"Враждебные ИПСО сегодня работают в усиленном режиме. Миф о "военном могуществе" РФ обслуживает вся пропагандистская система этого государства. Как только их армия терпит потери и неудачи на фронте, они сразу удваивают количество информации об их успехах. Вот сегодня таких сообщений ощутимо стало больше. Значит, ситуация развивается наоборот", – объяснила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она добавила, что пророссийские телеграм-каналы сегодня активно распространяют сообщения о якобы эффективной деятельности российских вооруженных сил в различных направлениях. В частности, они утверждают, что Россия успешно наступает в Марьинке, контролирует Бахмут и приостановила наступление украинских вооруженных сил.

Напомним, что Реагируя на заявление Министерства обороны России о якобы начале "большого контрнаступления" Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Генштаб ВСУ опроверг заявления российской стороны.

Кроме того, Россия продолжает создавать и распространять фейки пропаганды. На этот раз оккупанты заявили о якобы привлечении или планах по привлечению польских военных подразделений в войне против России для дальнейшей аннексии западных регионов Украины.