Два военнослужащих ФСБ погибли во время патрулирования границы в Брянской области. Следователи пытаются скрыть истинную причину и представить виновными украинцев.

В Брянской области сотрудники ФСБ РФ подорвались на российской мине, однако в их смерти пытаются обвинить украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом 7 июня со ссылкой на собственный источник сообщили в телеграмм-канале "ВЧК-ОГПУ".

"Как рассказал источник, вчера, 6 июня, двое военнослужащих Пограничного управления ФСБ по Брянской области во время патрулирования Государственной границы в районе села Брахлов Климовского района Брянской области подорвались на мине. В результате полученных травм подполковник Скуратов и мичман Кузьмин умерли", — говорится в сообщении.

По данным расследователей, мина была установлена военнослужащими Минобороны России, однако руководство военного следственного отдела СК пытается скрыть это. Авторы контента проинформировали, что причиной гибели сотрудников вражеской ФСБ якобы считают нападение ДРГ ВСУ.

Напомним, 6 июня в ФСБ РФ заявили, что ГУР МО Украины якобы готовило теракт с применением "грязной бомбы" на территории страны-агрессорки. По версии россиян, Кирилл Буданов якобы создал подразделение, занимающееся поставками "средств поражения" ДРГ и атаками на топливную и энергетическую инфраструктуру.

7 июня заместительница главы Минобороны Анна Маляр предупредила, что российские пропагандисты увеличили усилия и ежедневно пытаются поддерживать миф о "военном могуществе" РФ.