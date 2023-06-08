"Не стал воевать за Белгород": Шарий раскрыл личность владельца Z-канала "Записки ветерана" (фото)

Проживающий в Белгороде Алексей Каргапольцев, по сведениям блогера, всячески избегает мобилизации в ряды ВС РФ. По словам Шария, "любитель" России отказался защищать Новую Таволжанку, за которую шли бои.

Подозреваемый в Украине в госизмене блогер Анатолий Шарий 8 июня назвал имя человека, который ведет провоенный Telegram-канал "Zаписки Vетерана" ("Записки ветерана"). Речь об Алексее Каргапольцеве. По информации Шария, тот может проживать в Белгороде.

Блогер со ссылкой на местных жителей пишет, что Каргапольцев наотрез отказался присоединяться к теробороне города и "защищать" Россию.

Анатолий Шарий утверждает, что Алексей Каргапольцев ведет канал "Zаписки Vетерана"

Также Шарий показал фотографию владельца Z-канала и заявил, что тот всячески избегает мобилизации в ряды ВС РФ.

Алексей Каргапольцев отказался от выезда в район Новой Таволжанки

"Несколько раз он грубо отказался от выезда в район Новой Таволжанки, где мог в полной мере применить свой богатый боевой опыт. Каргапольцев решительно отказался от предложения представителей местной прессы "поехать поснимать" в область", — проинформировал Шарий.

Каргапольцев против Шария: в Telegram-канале ответили матом

В Telegram-канале "Zаписки Vетерана" отреагировали на информацию Шария. Его автор отметил, что у блогера "порвало ж***у и он окончательно потек".

"Туп***нь Барселонский продолжает постить х***ню, которую ему кидают подписчики Позднякова и местные белгородские либеральные у***ны", — написали в Telegram-канале.

Каргапольцев сказал, что уже все понимают цену "инсайдам" Шария

Далее автор канала добавил, что все, кто знают его лично и владеющие информацией, понимают цену "инсайдам" Шария.

Алексей Каргапольцев: что о нем известно

Отметим, что Алексей Каргапольцев ранее не скрывал свою личность и раздавал комментарии российским пабликам. К примеру, канал "Донбасс решает" называет его "участником боя за Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года".

"Русская армия обратила свои штыки против мр***й, которые предали славянское братство", – говорил Каргапольцев.

Еще в одном видео Каргапольцев заявлял, что в случае обострения ситуации на Донбассе русские добровольцы "будут там обязательно".

В Telegram-канале "Zаписки Vетерана" есть серия репостов публикаций с фамилией Каргапольцев. В них тот представляется как глава "Союза ветеранов Белогорья".

Напомним, что в Белгородской области продолжаются боевые действия. Бойцы РДК и ЛСР воюют там против путинского режима.

Командир РДК Денис Никитин заявил 6 июня о ликвидации нескольких десятков российских военных во время рейдов в Белгородской области.