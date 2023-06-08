Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности, к которым она стремится, – Politico

По словам европейских дипломатов, несмотря на многомесячные разговоры, Североатлантический Альянс до сих пор не имеет единого мнения о том, как ответить на запрос Украины.

Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности для обеспечения долгосрочного выживания, которых она хочет. Об этом пишет издание Politico в своей статье 8 июня.

По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на длительные разговоры на эту тему, на Западе все еще ясно не знают, как реагировать на запрос Украины. Дипломаты говорят, что вопросы гарантий Украины от Запада и ее вступления в НАТО остаются открытыми, а до встречи в Вильнюсе на ключевом саммите НАТО осталось 5 недель.

Украина установила саммит в качестве дедлайна, требуя от союзников взять на встречи четкие обязательства по допуску Украины к НАТО и предоставлению гарантий безопасности на этом пути.

"Украина — страна с наибольшим опытом в мире, когда слышит "нет" от НАТО. Нам нужна ясность, что членство Украины в НАТО неизбежно и не будет какой-то разменной монетой", — сетовала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

Таким образом, сторонники Киева сталкиваются с неудобной реальностью: многие на самом деле не хотят давать Украине конкретный график вступления в НАТО в настоящее время. Но они также не хотят оставить украинцев разочарованными или уязвимыми перед очередным вторжением.

В результате ряд западноевропейских лидеров все больше отказываются от гарантий безопасности и предлагают более оптимистичные формулировки относительно членства.

Спектр вариантов

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал "нечто среднее между гарантиями безопасности в израильском стиле и полноправным членством в НАТО", ссылаясь на военную помощь, которую союзники оказывают Израилю годами. А премьер-министр Великобритании Риши Сунак добавил собственное расплывчатое обязательство, сказав, что союзники "хотят убедиться, что мы ввели меры безопасности для Украины на длительный срок".

Но нынешние и бывшие чиновники говорят, что нет консенсуса о предоставлении гарантий — ни о том, что они будут означать, и какой формат можно использовать.

"На одном конце спектра – это полноправное членство в НАТО. Этот вариант несет с собой железную гарантию статьи 5 – нападение на одного союзника считается нападением на всех союзников. На другом конце спектра находится то, что можно считать "бумажными гарантиями", как Будапештский меморандум 1994, который давал Украине гарантии от России, США и Великобритании", — сказал экс-помощник генсека НАТО Камиль Гранд.

По его словам, между ними есть много "вариантов" — от двусторонних договоров до фактических политических обязательств — и задача состоит в том, чтобы найти "правильное место".

Одно из предложений на столе — так называемый Киевский договор безопасности, концепция, разработанная офисом президента Украины Владимира Зеленского вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Согласно ему, основная группа союзников возьмет на себя обязательные обязательства по укреплению обороны Украины в течение многих лет.

"Однако официальные лица говорят, что когда политики сейчас говорят о "гарантиях" и "заверениях", они, по сути, говорят об обещаниях продолжать предоставлять оружие и проводить учения, а не о конкретных обещаниях стать в защиту Украины", — пишет издание.

Для некоторых чиновников дебаты по гарантиям безопасности отвлекают внимание от единственной гарантии, которая, по их словам, действительно имеет значение: возможное членство в НАТО.

"Серьезно ли какая-то страна рассматривает возможность предоставить Украине настоящие двусторонние гарантии безопасности? Только статья 5 гарантирует значение", – сказал первый дипломат из Восточной Европы.

Этот дипломат утверждал, что долгосрочные поставки оружия "не являются гарантией безопасности".

Напомним, что 2 июня Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует привлекать какое-либо государство-член НАТО в войну, инициированную Россией.

Ранее сообщалось, что главы комитетов иностранных дел парламентов государств-членов НАТО призывают на саммите в Вильнюсе определить путь присоединения Украины к Альянсу и предоставить ей четкие гарантии безопасности.