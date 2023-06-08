"Мы этого не просим": Кулеба оценил вероятность введения войск НАТО в Украину (видео)

По словам главы МИД, государства Североатлантического Альянса не будут участвовать в защите Украины из-за страха, что это втянет их в войну с Россией.

Государства Североатлантического союза не будут вводить войска на территорию Украины до завершения войны. Об этом сообщил руководитель Министерства иностранных дел Дмитрия Кулеба в эфире программы "Сніданок с 1+1".

Он считает, что Украина и дальше будет самостоятельно вести боевые действия за собственную территорию. По его мнению, союзники не будут участвовать в защите нашего государства, поскольку это вовлечет их в войну с Россией.

"Мы этого не просим. Мы говорим, дайте оружие, мы будем сами воевать", – заявил Кулеба.

По его словам, членство в НАТО позволит усилить военный блок. Дипломат добавил, что пока Украина не будет полноценным участником Альянса, украинские бригады не будут размещаться в других странах НАТО для их обороны.

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Саммит в Вильнюсе

С 11 по 12 июля в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО. Глава МИД ожидает четкого "графика вступления" страны в Альянс.

Президент Владимир Зеленский не ожидает вступления Украины в НАТО до окончания войны, но надеется получить гарантии от руководства Альянса на этом мероприятии. Тем не менее члены Североатлантического союза выражают разные мнения по поводу участия нашего государства в блоке на фоне войны с Россией.

Украина подала заявку на членство в прошлом году, но США, как неофициальный лидер организации, не демонстрируют стремление по обсуждению условий вступления, а сосредоточились на оказании военной помощи.

Напомним, 7 июня издание The Guardian опубликовало заявление бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Расмуссена о том, что государства Североатлантического Альянса могут выразить желание отправить свои войска в Украину, если Киев не получит реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе. По его словам, некоторые государства настроены решительно помогать не только оружием, но и войсками.