Сразу после отъезда Зеленского: ВС РФ начали бить по местам эвакуации в подтопленном Херсоне

По словам журналиста Станислава Юрченко, оккупанты обстреляли район Корабельной площади — под огнем оказались люди, спасшиеся от подтопления.

Российские оккупанты обстреливают места эвакуации граждан в Херсоне, пострадавших от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил украинский журналист Стас Юрченко.

По его словам, российские войска обстреляли район Корабельной площади в Херсоне во время эвакуации жителей затопленных районов.

Как сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, в результате обстрелов оккупантов пострадал один гражданский.

"Только что были осуществлены "прилеты" по центру города, по району Корабельному и некоторым старостатам", — добавил Мрочко.

Причем обстрел начали вести сразу после отъезда президента Украины Владимира Зеленского, который пребывал в Херсоне с рабочим визитом.

Напомним, 8 июня стало известно, что Владимир Зеленский посетил переправу в Херсоне, на которой эвакуируют людей из подтопленных территорий. Сообщалось, что глава государства совершил рабочую поездку в Херсонскую область. Там он провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС.

Напомним также, 8 июня в России пропагандисты призвали уничтожить дамбу Киевской ГЭС и затопить Киев. Таким образом россияне хотят "отомстить" Украине за подрыв Каховской ГЭС, который они сами же и устроили.

Ранее, 6 июня, сообщалось о том, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.