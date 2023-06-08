"Чудом выжили": главный раввин Украины Асман попал под обстрел в Херсоне (видео)

Моше Асман рассказывал о помощи в эвакуации жителей затопленных населенных пунктов. В это время раздались громкие взрывы от прилета снарядов.

Главный раввин Украины Моше Асман 8 июля попал под обстрел в Херсоне. Об этом священнослужитель сообщил в Facebook.

Моше Асман говорил на камеру о помощи в эвакуации жителей затопленных населенных пунктов. В это время российские оккупанты начали обстреливать город.

Съемку комментария во время обстрела прекратили, правоохранители скомандовали лечь всем на землю. На кадрах можно услышать громкие взрывы от прилета снарядов.

"Я в Херсоне, плыли за людьми — чудом выжили", — подписал раввин видео.

Напомним, что во время обстрела Херсона один из снарядов попал в жилой дом. Россияне обстреливают город во время эвакуации людей из затопленных районов.

МИД Украины и ООН 8 июня договорились о создании в Запорожье и Херсоне групп для помощи пострадавшим от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.