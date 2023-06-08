Как получить отсрочку от мобилизации во время военного положения в Украине: ответ юриста

Адвокат Роман Симутин рассказал, на что мужчинам нужно обратить внимание при оформлении отсрочки от воинской службы.

После полномасштабного вторжения России в Украину, в стране было объявлено военное положение и проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на воинскую службу. Однако существует ряд законных оснований, которые позволяют получить отсрочку от мобилизации. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

По словам правозащитника, важно не только предоставить документ, дающий право на отсрочку в Территориальный центр комплектования (ТЦК), но и правильно зарегистрировать его.

На что нужно обратить внимание при получении отсрочки

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", можно узнать, имеет ли человек законные основания для получения отсрочки от мобилизации. Если такие основания существуют, необходимо зарегистрировать соответствующие документы в ТЦК и убедиться, что сотрудники центра оформили их прием.

"Составьте заявление о предоставлении отсрочки, ссылаясь на указанные документы. Если у вас есть какие-либо заболевания и вы проходили лечение, обязательно подготовьте выписки из истории болезни и приложите заявление с просьбой включить их в ваше личное дело при прохождении военно-врачебной комиссии", — пояснил Симутин.

Адвокат также отметил, что сотрудники военкомата должны поставить отметку о получении документа, подтверждающего право на отсрочку. Правозащитник рекомендует обратить внимание на этот аспект, чтобы человек на законных основаниях мог подтвердить свою негодность к воинской службе.

Напомним, 7 июня Фокус разбирался, кого могут мобилизовать в первую очередь. Украина стремится подготовить специалистов, владеющих иностранными языками, для эффективного взаимодействия с западными партнерами и успешного выполнения своих оборонительных задач.

Напомним также, на днях Фокус писал о том, что с 1 июня ожидается ряд изменений, в частности, в военном учете и уведомлении граждан и что нового ждет военнообязанных в июне 2023 года.