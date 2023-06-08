Приехали из Закарпатья: РПЦ передала украинских военнопленных Венгрии

Согласно опубликованной информации РПЦ, передача украинских военнопленных произошла "по просьбе венгерской стороны".

В Русской православной церкви заявили, что 8 июня передали группу украинских военнопленных Венгрии. Об этом говорится на сайте РПЦ.

Сообщается, что все военные якобы из Закарпатья. Именно этим обусловлена их передача Венгрии, а не Украине. Примечательно, что в РПЦ заявили, что передача военнопленных состоялась по просьбе самой Венгрии.

"8 июня 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской Православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения", — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в этом мероприятии принимали участие митрополит Волоколамский Антоний и советник Московского патриарха протоиерей Николай Балашов.

Имена пленных украинцев или звания, а также обстоятельства их пленения во время боевых действий, не называются. На момент написания новости украинская сторона пока не прокомментировала сообщение.

Напомним, что ранее украинские СМИ писали о планах РПЦ передать Венгрии группу украинских военнопленных. По словам источника, РПЦ пытается восстановить свою легитимность после международных санкций за поддержку военного вторжения РФ. Предполагается, что в процессе обмена будет участвовать Мальтийская служба помощи Суверенного Ордена Госпитальеров.

Кроме того, сообщалось, в апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной. По его словам, война завершится, как только Европа и США прекратят тратить на содержание Украины десятки миллиардов долларов.

Также 3 июня правительство Венгрии призвало к миру в Украине, изобразив Крым частью РФ на карте. В Будапеште призвали прекратить огонь и начать мирные переговоры. Правительство Орбана также показало карту, на котором оккупированный в 2014 году остров отнесен к территории Российской Федерации.