В оккупированном Бердянске прогремел мощный взрыв (фото, видео)

В результате взрыва в Бердянске загорелась заправочная станция напротив хлебокомбината. Оккупанты подняли в небо вертолеты и перевели больницу в Мангуше в режим повышенной готовности.

Вечером в четверг, 8 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучал мощный взрыв, повлекший пожар. Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск Сегодня".

"Бердянцы рассказывают, что слышали один громкий взрыв, после которого последовал громкий гул. Пылает заправочная станция напротив хлебокомбината", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупанты перевозят технику из порта на гору, возможно, на выезд из города. В небо подняли вертолеты. Российские пропагандисты сообщили, что произошел пожар в районе газовой станции.

Фото: Соцсети

Взрыв в Бердянске подтвердил и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовавший фото и видео его последствий.

"Сообщают, что в Мангуше больницу срочно переводят в режим готовности встречи скорых из Бердянска", – написал он.

Напомним, 8 июня в оккупированном Бердянске в районе порта после обеда был слышен сильный взрыв. Очевидцы сообщают, что, по предварительной информации, был взорван автомобиль одного из местных коллаборантов.

5 июня серия взрывов прозвучала в оккупированных городах Мариуполь, Бердянск и Приморск. Ряд пророссийских пабликов, которые выдают себя за местные Telegram-каналы сообщили, что на самом деле якобы не было никаких взрывов, а жители просто слышали как самолет переходит на сверхзвуковую скорость.