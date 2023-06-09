С 4 июня ВСУ наступали минимум на трех участках фронта – ISW (карта)

Украинские войска перешли от обороны к наступлению в районе Бахмута и сумели продвинуться на флангах города на расстояние от 200 метров до двух километров.

Силы обороны Украины провели наступательные действия, которые разворачиваются с 4 июня, по меньшей мере, на трех участках фронта и получили разный результат. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня, как отмечают аналитики, украинские защитники сумели провести ограниченное наступление. Украинские войска перешли от обороны к наступлению в районе Бахмута. Подразделения продвинулись на флангах города на расстояние от 200 метров до двух километров.

Украинские войска добились тактических успехов в западной части Донецкой области. Это касается участка фронта у границы Донецко-Запорожской области.

Российские войска, по мнению аналитиков, придерживались в отражении этой атаки норм своей доктрины. Также в сообщении говорится, что в этот день украинские войска потеряли транспортные средства, предоставленные союзниками.

Фото: ISW

Фото: ISW

В целом, украинские атаки 8 июня на западной части Запорожской области не отражают полного объема в масштабах наступления ВСУ. В ISW предположили, что наступательные действия Украины, вероятно, будут касаться гораздо более широких аспектов. Меньшие усилия не отражают максимального потенциала украинской численности или эффективности.

Также указано, что Украина могла сформировать 12 специальных наступательных бригад. Эксперты отметили стабильную ситуацию в ВСУ с резервами, поскольку была привлечена лишь часть большого резерва сил, доступных для проведения наступательных операций, и обозревателям следует избегать сообщений о том, что украинские бригады уничтожили или повредили западное вооружение, как показатель эффективной боеспособности украинских сил.

Напомним, 8 июня в ISW заявили, что украинские войска проводят наступательные операции в районе Бахмута. Подразделения продвигаются на флангах Бахмута, а также атакуют в районе населенных пунктов Клищиевка, Берховка, Орехово-Василовка и Яковлевка.