Много 200-х: ВСУ попали в "съемочную площадку" кадыровцев в Донецке, — Генштаб

"Кадыровцы" обосновались в одном из районов Донецка, где грабят население и снимают постановочные видео участия в боевых действиях.

Более полусотни бравых кадыровцев, приехавших в Украину "для наступления" и тренировавшихся в оккупированном Донецке, уже не смогут показать все свои умения и навыки в войне. ВСУ попали в их тренировочную базу. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ 9 июня.

"6 июня, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются", — говорится в сообщении.

В Генштабе проинформировали, что бойцы "Ахмата" обосновались в юго-западной части временно оккупированного Донецка.

"Они занимаются грабежом гражданского населения в этом районе, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что 31 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что им "надоело ждать и они идут в наступление". По словам Кадырова, на Марьинское направление передислоцировали боевиков подразделения спецназначения "Ахмат", а также полка "Север-Ахмат".

Ранее сообщалось, что генерал СБУ оценил эффективность замены "вагнеровцев" на "кадыровцев" в Бахмуте.