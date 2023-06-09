Уничтожены 4 ракеты и 10 дронов: в Воздушных силах рассказали о работе ПВО 9 июня

Пуски иранских "шахедов" ВС РФ осуществляли с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря.

В ночь на 9 июня 2023 года в период с 22.00 по 04.00 час. ВС РФ нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55. Били по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что "шахеды" пускали с южного направления, а крылатые ракеты — с Каспийского моря и четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В общей сложности за период атаки россияне запустили 16 БпЛА и 6 крылатых ракет воздушного базирования.

Силы ПВО уничтожили 4 крылатых ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов "Shahed-136/131", "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam".

Авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла по противнику 20 огневых авиаударов. Украинские защитники целили по средствам ПВО, логистике, военной технике и позициям оккупантов.

Напомним, что 8 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. В области было два прилета, один из них по промышленному объекту, а второй по автомойке.

На Бахмутском направлении украинские бойцы пошли на штурм и выбили оккупантов с нескольких позиций, а также оттеснили их за канал Северский Донец — Донбасс.