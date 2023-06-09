Конгресс усиливает на Байдена давление с требованием отправить Украине ракеты ATACMS, — СМИ

Армейская тактическая ракетная система с дальностью до 300 км способна помочь ВСУ в ликвидации важных для оккупационной российской армии объектов при наступлении.

На президента США Джо Байдена усиливается давление, чтобы вынудить отправить в Украину оружие дальнего радиуса действия, в том числе ракеты ATACMS. Об этом информирует Politico.

Американские законодатели по обеим политическим силам требуют поставки боеприпасов, поскольку считают, что началось долгожданное наступление Украины. По их мнению, армейская тактическая ракетная система с дальностью до 300 км способна помочь ВСУ в ликвидации важных объектов для оккупационной российской армии.

Почти год назад Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, опасался, что поставки ATACMS могут привести к тому, что конфликт в конце концов перерастет в Третью мировую войну, поскольку Украина может использовать это оружие для нападения глубоко внутри территории России. В последнее время в Пентагоне растет обеспокоенность, что у США не такое большое количество запасных ракет. Теперь группа членов Палаты представителей во главе с конгрессменом Джейсоном Кроу усиливает давление. В письме Байдену в четверг девять законодателей от Республиканской и Демократической партии призвали президента быстро дать разрешение на ATACMS.

"Война в Украине стала конфликтом на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из тупика", — цитирует издание законодателей.

Сторонники поставки Украине ATACMS отмечают, что поскольку ракеты выпускаются из уже отправленных в Украину высокомобильных артиллерийских ракетных систем, это ускорит сроки начала их эксплуатации. Это оружие не требует длительной подготовки или материально-технической цепочки, поэтому может быть использовано немедленно.

"Есть много демократов, которые хотят, чтобы эта администрация делала больше", – заявил руководитель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майк Маккол.

Напомним, 3 июня полковник британской армии в отставке военный эксперт Глен Грант заявил, что ATACMS изменят ход войны с РФ. Он считает, что после отправки ракет ATACMS Кремлю придется сесть за стол переговоров.