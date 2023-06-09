Бомбардировщик B-1B запустил мощнейшую ракету JASSM во время учений в Иордании (видео)

Американский самолет начал свою миссию в Великобритании, откуда он улетел на Ближний Восток, где проходили сложные учения.

Во время обучающей миссии в передовой части Королевских ВВС Ферфорд в Великобритании бомбардировщик B-1B Lancer запустил высокоточную ракету "воздух-земля" JASSM AGM-158. Об этом сообщает The War Zone.

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer пролетел в Персидский залив, где была запущена ракета с дальностью до 360 км. Сообщается, что задачу выполняло Центральное командование США во время миссии Оперативной группы бомбардировщиков 8 июня.

Само видео было снято над центральной Иорданией. Кроме этого, ВВС использовали бомбы малого диаметра GBU-39, однако на видео этот момент не попал. Начались учения на базе британских ВВС в Ферфорде. В общей сложности к учениям привлекли 5 стран-партнеров и другие коалиционные силы.

"Эта конкретная миссия BTF (бомбардировочная оперативная группа) была исторической в том смысле, что впервые AFCENT (Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе) использовали различные типы вооружения и отрабатывали применение против нескольких имитированных целей во время миссии одной бомбардировочной тактической группы", – заявили в ВВС США.

К учениям также присоединялись ВВС Израиля.

Отмечается, что маневры была сложными, поскольку включали координацию с Воздушными силами сразу нескольких стран, а также разные типы вооружения. В издании ракету JASSM называют самым мощным оружием бомбардировщика B-1B для ударов вне зоны ПВО по наземным целям.

Начало миссии было над Великобританией

Напомним, 7 июня СМИ писали, что ВВС США получили на вооружение модернизированный самолет "судного дня" E-6B Mercury.

31 мая два бомбардировщика B-1B Lancer пролетели низко над Сараево из-за ситуации в Косово.