"Пошло не по плану": российская ДРГ совершила подрыв Каховской ГЭС, — СБУ (аудио)

Аудиоперехват, как отмечают силовики, подтверждает, что дамбу ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов, которая не рассчитала возможные последствия катастрофы.

Российские захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы Каховской ГЭС. Об этом свидетельствует разговор двух оккупантов, обнародованный Службой безопасности Украины.

На аудио двое россиян обсуждают подрыв Каховской ГЭС. Один из них говорит, что дамбу подорвала украинская сторона, на что ему собеседник объясняет, что ГЭС взорвала группа российских диверсантов.

"Там не они долбанули. Там наша диверсионная группа. Они типа хотели этой дамбой попугать. Но пошло не по плану, а больше, чем они планировали", — рассказывает захватчик.

Они обсудили, что воду из ГЭС потребляет Запорожская АЭС, которая может повлечь за собой последствия "Такие как в Чернобыле". Также один из окупантов говорит о последствиях подрыва гидроэлектростанции, в частности, о гибели многих животных в зоопарке близ плотины.

Служба безопасности Украины ранее открыла уголовное производство по факту военного преступления РФ по двум статьям Уголовного кодекса – ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

"Подорвав дамбу Каховской ГЭС, РФ окончательно доказала, что угрожает всему цивилизованному миру. Ведь только настоящее государство-террорист может устроить техногенную и экологическую катастрофу такого уровня. И она обязательно за это ответит – и на поле боя, и в международных". судах", — подчеркнул Глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, что, как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев, ВС РФ намеревались также повредить Киевскую ГЭС, которая находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева. Киевская ГЭС, как уверяет Наев, полностью снабжена прикрытием от ударов с воздуха и от атак диверсионно-разведывательных сил армии России.

7 июня представитель 124-й бригады ВСУ Сергей Грибочок сообщил об обстреле ВС РФ людей, пытавшихся спастись из затопленного микрорайона Остров в Херсоне.