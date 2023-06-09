Азербайджан приобретает итальянские военно-транспортные самолет C-27

У производителя военных самолетов Leonardo заявили, что контракт подписан благодаря итальянско-азербайджанскому сотрудничеству в энергетической сфере.

Министерство обороны Азербайджана и Италии подписали контракт на приобретение многоцелевых военно-транспортноых C-27J Spartan. Об этом сообщает Defense Brief.

В рамках программы по модернизации вооруженных сил Азербайджана решено приобрести итальянско-американские самолеты C-27J Spartan. Производитель Leonardo отметил, что продажа самолетов связана с сотрудничеством двух стран в энергетическом секторе. Азербайджан поставляет газ в Италию через трансадриатический газопровод.

Многоцелевой C-27J может дозаправляться в полете, имеет систему защищенной связи и баллистической защиты. Самолет подходит для работы в опасных условиях для транспортировки материалов, а также легких транспортных средств. Кроме этого, возможности самолета позволяют ему взлетать и садиться на короткие посадочные полосы.

Число самолетов, а также стоимость контракта не озвучивается.

C-27 – это совместная разработка Alenia Aeronautica и Lockheed Martin. Производителем выступает итальянская компания Leonardo. Приблизительная стоимость одного самолета составляет 45 млн долларов.

Напомним, 25 мая СМИ сообщили, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности.

22 мая сообщалось, что Армения готова признать Нагорный Карабах азербайджанским, но может выйти из ОДКБ. Организация оказалась бездейственной.