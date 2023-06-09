В Черниговской области полицейский подорвался на мине, у него остались трое детей (фото)

По информации полиции области, автомобиль правоохранителей находится в районе приграничья. Еще один полицейский с ранениями попал в больницу.

В утренние часы 9 июня в приграничной территории Черниговской области погиб сотрудник полиции Алексей Жовтик, автомобиль которого подорвался на мине. Еще один полицейский госпитализирован с травмами. Об этом сообщила полиция Черниговской области на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла не в служебное время в районе приграничья. Алексей Жовтик, 39-летний старший сержант отделения полиции из населенного пункта Репки, на собственном автомобиле наехал на мину и погиб на месте. Получившего ранения коллегу доставили в больницу.

У погибшего офицера полиции осталось трое детей.

Погибший полицейский Алексей Жовтик из Черниговской области

Напомним, что власти просят жителей Одесской области не находиться в береговой зоне, поскольку после разрушения Каховской плотины мины и другие боеприпасы вынесло в море.

Также сообщалось, что, по данным Государственной специальной службы транспорта, минные заграждения, использовавшиеся российскими войсками, оказались в зонах подтопления.

В начале весны 2023 года украинским фермерам пришлось рисковать жизнью и вручную расчищать поля от мин. Иначе их бы ждал очередной год без дохода. По данным организации по разминированию территорий HALO Trust, в Украине обнаруживают противотанковые, противопехотные, осколочные, металлические, а также пластиковые мины. Более того, нередко встречаются гранаты на растяжках и кассетные боеприпасы.