"Не хватает Leopard": в 3 ОШБр показали, как зачищают от россиян территорию под Бахмутом (видео)

3-я отдельная штурмовая бригада прицельно отработала танковыми пушками по позициям оккупантов. За сутки наступления врага отбросили с площади примерно 1,8 км вдоль.

3-я отдельная штурмовая бригада показала, как освобождает территории от оккупантов в районе Бахмута. Прицельный огонь по позициям войск РФ велся танковыми пушкам. Пост бригады ВСУ опубликован в Telegram-канале.

"Танковыми пушками метко отработано по позициям оккупантов под Бахмутом", — говорится в публикации.

По словам украинских защитников, им не хватает только танков Leopard.

За время наступления ВСУ 7-8 июня врага отбросили с площади примерно 1,8 км вдоль линии фронта и на 1,2 км вглубь.

Во время наступления ВСУ существенные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды "Шторм z", сформированные из российских осужденных. По словам украинских защитников, потери оккупантов составили порядка 30 "двухсотых" и 40 "трехсотых".

За время наступления были уничтожены склады с боеприпасами и техника — ББМ, танкам и артиллерийские установки врага.

Напомним, что, по словам спикера ОК "Восток" Сергея Череватого, ВСУ продвинулись на 1,2 км на Бахмутском направлении. За сутки Россия потеряла убитыми и ранеными свыше 280 человек, обменный фонд пополнился 11 российскими солдатами.

По данным же Минобороны, оккупационные войска стягивают резервы и пытаются атаковать в районе Бахмута. На нескольких участках продолжаются ожесточенные бои, сообщила замглавы ведомства Анна Маляр. Оккупанты концентрируют основные усилия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском районах.