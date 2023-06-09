Вступление Украины в НАТО: постпред США рассказала, почему страну не пустят в альянс

По словам постпреда США при альянсе Джулианны Смит, западные союзники вряд ли пригласят Украину вступить в НАТО во время войны, но все еще ведут переговоры о формулировках, чтобы продемонстрировать свою долгосрочную приверженность Киеву.

Украина, скорее всего, не получит приглашения для вступления в НАТО и не станет полноправным членом альянса в обозримом будущем. Причина — боевые действия на территории страны, сообщила постпред США при альянсе Джулианна Смит в интервью Politico, которое было опубликовано в пятницу, 9 июня.

По ее словам, западные союзники вряд ли пригласят Украину вступить в НАТО во время войны, но все еще ведут переговоры о формулировках, чтобы продемонстрировать свою долгосрочную приверженность Киеву.

"НАТО по-прежнему хочет, чтобы Украина получила сигнал о том, что альянс с истерзанной войной страной надолго. Поэтому ми пытаемся найти способ показать это в Вильнюсе", — сказала Смит.

Она добавила, что альянс хочет подать сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что НАТО глубоко заботится о долгосрочных отношениях с Украиной. Поэтому там ищут способы показать, что организация и дальше будет поддерживать страну на пути интеграции.

Джулианна Смит также добавила, что НАТО хочет поощрить украинских военных и мотивировать отстаивать независимость страны и дальше.

"Мы хотим, чтобы украинцы продолжали предпринимать усилия, которые изменят стратегические расчеты Путина и помогут ему понять, что он терпит неудачу и не достигнет своих стратегических целей", — сказала постпред США при Альянсе.

Напомним, 7 июня экс-генсек НАТО заявил о размещении контингента альянса в Украине. По его словам, официальная Варшава могла бы первой разместить контингент Народного войска польского в Украине и подать пример другим странам НАТО, например странам Балтии.

Ранее, 2 июня, Владимир Зеленский заявил, что Украина не планирует вовлекать какое-либо государство-члена НАТО в войну, инициированную Россией. По словам президента, в Киеве понимают, что страна не может войти в военно-политический блок до окончания боевых действий.