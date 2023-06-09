Дважды за сутки. Вблизи воздушного пространства НАТО перехватили самолеты РФ, – СМИ

По словам журналистов, российская авиация интенсивно следит за судами Альянса в Балтийском море, что приводит к подобным инцидентам.

8 и 9 июня Военно-воздушные силы Великобритании обнаружили вблизи воздушного пространства НАТО российские самолеты. На их перехват сразу же направили истребители Альянса. Об этом сообщает Mirage.

Отмечается, что вечером 8 июня истребители британских ВВС, базирующиеся на авиабазе Амари в Эстонии, были направлены на перехват Ил-20 и Су-27, летевших вблизи воздушного пространства НАТО и Швеции. К британцам присоединились ВВС Швеции.

"Российские самолеты не соответствовали международным нормам, не связываясь с соответствующими районами полетной информации (РПИ), однако они оставались в международном воздушном пространстве", – пишет издание.

Утром 9 июня британским летчикам снова пришлось перехватывать один Ан-12 и один Ан-72, которые двигались к югу от материковой России в Калининградскую область. Позже еще два Ту-22М и два Су-30 также летели к югу от материковой России над Финским заливом и Балтийским морем.

"В настоящее время НАТО проводит военно-морские операции в Балтийском море в рамках BALTOP, и, как и ожидалось, российские самолеты повсюду следят за кораблями союзников", – говорится в сообщении.

Напомним, 6 июня СМИ сообщили, что Австралия, США и Украина ведут переговоры о возможной поставке Киеву американских истребителей F/A-18 Hornet. По данным журналистов, Сидней, Вашингтон и Киев уже обсуждают возможность предоставить ВСУ самолеты, которые ранее планировали отправить на свалку.

24 мая пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер рассказал, что предоставление ВСУ самолетов F-16 будет частью их долгосрочной военной поддержки и обязательств США.