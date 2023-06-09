"Спекуляции не нужны": Подоляк сформулировал аксиому вступления Украины в НАТО

По словам Михаила Подоляка, Украина сможет вступить в Альянс лишь после завершения войны с Россией. До победы наша страна получит военную поддержку в виде поставок вооружения "натовского" стандарта.

Украина присоединится к НАТО только после победы в войне с Россией. До этого наша страна получит весь спектр западного оружия. Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Аксиома. Пока война продолжается – Украина не сможет стать членом НАТО. Но получит весь спектр оружия "натовского" стандарта. Война выиграна – Украина по ускоренной процедуре обязательный член НАТО", – пояснил он.

Подоляк отметил, что в таком случае Украина сможет принести Альянсу свой опыт, перевооруженную армию и "чрезвычайную пользу для общей европейской безопасности".

"Спекуляции "как, когда, почему не прямо сейчас" не нужны", – добавил чиновник.

Напомним, постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью Politico, опубликованном 9 июня, заявила, что Украина, скорее всего, не получит приглашения для вступления в Альянс и не станет его полноправным членом в обозримом будущем. Причина — боевые действия на территории страны.

8 июня со ссылкой на слова пяти европейских дипломатов издание писало, что Запад не готов предоставить Украине гарантии безопасности для обеспечения долгосрочного выживания, которых она хочет.