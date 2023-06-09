В легионе "Свобода России" заявили, что после Белгорода будут освобождать Крым (видео)

Командир ЛСР "Цезарь"заявил, что освобождение Крыма — дело чести, так как оккупация Украины началась именно с полуострова.

Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" готовы освобождать оккупированный россиянами в 2014 году Крым. Об этом заявил командир ЛСР с позывным "Цезарь" в эфире телемарафона.

По его словам, освобождение Крыма для тех, кто борется с режимом президента РФ Владимира Путина, является делом чести. Ведь именно с полуострова началась оккупация украинских территорий.

"Мы обязательно там появимся", — сказал "Цезарь".

Он также отметил, что у ЛСР есть широкая сеть осведомителей не только на территории России, но и на оккупированных территориях, в том числе и в Крыму. Они передают информацию о местонахождении российских военных.

Что касается Белгородской области РФ, то, по словам представителя ЛСР, ее обстреливают ВС РФ. Местные жители устали от войны, поэтому там нужно провести миротворческую миссию. По его словам, у командования России дилемма, так как оно не знает, кого послать на Белгородщину: плохо подготовленных мобилизованных или опытных военных, которые нужны на других участках фронта.

"Там наблюдается паралич управления. Уже неделю продолжается операция. Серьезных успехов у российских силовиков нет", — сказал "Цезарь".

"Цезарь" об освобождении Крыма и Белгорода

Отметим, что об освобождении Крыма также говорил представитель политического крыла ЛСР Алексей Барановский. По его словам, в дальнейшем планируется создать "демилитаризованный пояс" вдоль всей границы Белгородской области. А после освобождения Украиной Крыма — пойти на Москву.

Напомним, что 7 июня в РДК сообщили, что уже неделю контролируют Новую Таволжанку в Шебекинском районе Белгородской области. Командир добровольцев Денис Никитин на фоне взрывов и выстрелов рассказал, что село в Шебекинском районе Белгородской области РФ брошено врагом.