Во время холодной войны бойцы ССО США прыгали с ядерными бомбами между ног (фото)

В 1950-60-х годах в США решили, что существует потребность в малых тактических зарядах, которые будут быстро доставляться спецназовцам. Они должны прыгнуть с парашютом, установить заряд, таймер и убегать, чтобы не попасть под удар.

Спецподразделение Сил специальных операций "Зеленый свет" армии США совершали чрезвычайные парашютные прыжки с ядерными боеприпасами между ног. Об этом сообщает The War Zone.

Для сил спецопераций выполнение прыжков с парашютов является обычной практикой. Но в 1960-х годах американские солдаты прыгали со специальным атомным боеприпасом SADM. Этот снаряд также известен под названием "ядерное оружие в рюкзаке". Бомбу размещали в специальном жестком футляре для транспортировки либо на спине, либо между ног. Ее вес составлял 68 кг (150 фунтов).

В основе боеприпаса была боеголовка W-54 или B-54. Физически их размер был удивительно малым, 24 дюйма в длину и 16 в ширину или 60,9 см и 40,6 см соответственно.

Прыжок бойца с ядерным боеприпасом

В издании отмечают, что чтобы раскрыть вопрос, для чего это делалось, нужно посмотреть на историю в 1940-60-х годах. Тогда США приступили к процессу диверсификации ядерного оружия. Разрушения после удара в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года были слишком велики. Затем в 1949 году СССР создал свою ядерную боеголовку. Поэтому тогда возникло мнение, что в будущих войнах решающим будут меньшие бомбы с ядерным зарядом. Их будут доставлять Силы спецопераций.

В лаборатории ядерного оружия Лос-Аламос и Сандия начали работать над уменьшением размеров боеголовок. Разрабатывались даже пушки или малые баллистические ракеты с ядерным зарядом на 10-20 тонн тротила.

Для каких целей был создан SADM для операторов ССО?

Поэтому SADM создали для использования на или под поверхностью земли, чтобы блокировать и препятствовать врагам. Первоначальной целью боеприпаса было изменение ландшафта, чтобы усложнить действия противника. Боеприпасы впервые поступили в ядерный арсенал армии США в 1954 году, при этом одно из первых испытаний ADM состоялось во время операции "Чайник" в Неваде (1955).

Тогда же начали создавать семейство снарядов SADM с разной массой ядерного заряда. Всего было выпущено около 300 таких боеприпасов. В команде парашютистов было два человека. Один несет разобранное оружие в мешке, а другой сопровождал его, потому что по доктрине США один человек никогда не должен иметь средств для самостоятельного применения ядерного оружия.

Ядерный боеприпас был в специальном рюкзаке

В 1960-х и 1970-х годах парашютные миссии с использованием SADM выполнялись как над морем, так и над сушей, чтобы подготовиться к их потенциальному подрыву за границей. В 1972 году подразделения десантировались с парашютами у национального леса Белая гора в Нью-Гэмпшире. После того как бомбу закладывали, бойцам необходимо было найти укрытие, чтобы не попасть под взрыв и это было трудной задачей, потому что на таймеры не всегда было полагаться. Бойцы и командование не раз критиковали программу.

"Существовали реальные проблемы с оперативной мудростью программы, и те, кто должен выполнять миссию, были уверены, что тот, кто это придумал, использовал плохую марихуану", — заявил командир спецотряда "Зеленый свет" Билл Флавин.

И, как отмечают в издании, SADM никогда не использовали на чужой территории.

Напомним, 7 июня ВВС США получили модернизированный самолет "судного дня" E-6B Mercury, являющийся частью ядерной триадой.

4 мая ВВС США показали мощную противобункерную бомбу GBU-57, которая способна проникнуть в землю на 60 метров.