"Нужны авиабомбы": в "Укргидроэнерго" сомневаются, что РФ сможет разрушить Киевскую ГЭС (видео)

Для того, чтобы нанести серьезные повреждения Киевской гидроэлектростанции, нужно сбросить несколько 500-килограммовых авиабомб на определенный участок, что маловероятно.

После того как ВС РФ совершили теракт, разрушив Каховскую ГЭС, возник вопрос, могут ли они это сделать и с Киевской гидроэлектростанцией. В эфире телеканала "Ми – Україна" гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сказал, что это маловероятно, ведь для этого требуются авиабомбы огромной разрушительной силы.

Сирота напомнил, что Каховскую ГЭС заминировали еще в октябре прошлого года. По его словам, украинские работники, которые на тот момент еще оставались на станции, видели, как российские военные заносили в машинный зал сотни килограмм взрывчатки. И этот процесс длился несколько дней. Так как взорвать, или просто повредить такое сооружение очень непросто.

"Чтобы взорвать такое сооружение снаружи, то для этого нужно, чтобы прилетел самолет и в одну точку сбросил три 500-килограммовые авиабомбы", — отметил Сирота и добавил, что подобный сценарий маловероятен, поскольку в Киеве и Киевской области успешно работает ПВО, отражая воздушные атаки россиян.

Киевская ГЭС Фото: Укргидроэнерго

"Сомневаюсь, что они смогут прилететь на Киевскую ГЭС. Вы видите, как работает наша ПВО. Они были в пяти километрах от нашей станции и ничего не смогли сделать. Это просто нагнетание паники", — сказал Игорь Сирота.

Напомним, взорвать Киевскую ГЭС на днях в эфире российского пропагандистского шоу призвал генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский. Он сообщил, что при сценарии уничтожения Киевской ГЭС столица Украины может быть затоплена.

Но когда российский ведущий Евгений Попов спросил, чего в таком случае добьется ВС РФ и какое военное преимущество это даст, "военный эксперт" ответить не смог.

Ранее Фокус писал о том, к каким последствиям приведет разрушение ВС РФ Каховской ГЭС. Южные регионы Украины и Крым, в том числе, перестанут орошаться, и поля высохнут. К слову, о том, что после разрушения дамбы вода перестанет поступать на оккупированный полуостров, говорил и Игорь Сирота.

"Пока не будет построена перемычка между верхним водоемом и плотиной, пока не будет поднята вода до определенного уровня в водохранилище, в Крым вода поступать не будет. Даже когда построим перемычку, ближайшая перспектива поставки воды на полуостров – весна следующего года, после паводка. Вода по Крымскому каналу уж точно не будет поступать", — говорил Сирота.

А тем временем, наконец пострадавшие от наводнения после подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции регионы посетила Делегация ООН.