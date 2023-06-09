Климат меняется навсегда. Как Каховская катастрофа повлияет на экологию и сельское хозяйство

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Тема для Греты Тунберг иже с ней.

Даже если оставить за скобками риски ЗАЭС и краткосрочные проблемы из-за подтоплений/размываний.

Уничтожение российскими военными преступниками Каховской ГЭС спровоцирует долгосрочные проблемы в виде… изменений климата.

У нас в СМИ теряется, что Каховское водохранилище питает не только Северо-Крымский, но и Каховский магистральный канал.

Если посмотреть на карту сети каналов, видно, что две трети Херсонской области (под 400 тыс. га) и четверть-треть Запорожской рискуют остаться без орошаемых полей (например, Приазовская оросительная система в Мелитопольском районе — почти 97 тыс. га).

Это громадные площади и ценнейшие земли. Кормят миллионы людей.

Исчезновение водных артерий неизбежно приведет не только к смене культур, но и к формированию более засушливого климата.

Это напрямую касается и Крыма.

Взрыв, который запустил множество негативных сценариев Фото: Скриншот

Вот тут бы вменяемым экологам включиться и разъяснить неведающим, что российская агрессия – это ужас для экологии и как минимум региональные риски. С точки зрения продовольственной безопасности – глобальные.

Хотя убежден, что скоро начнутся обращения "к обеим сторонам конфликта"…

Донес сегодня до пары иностранных коллег простой смысл, чтоб они несли в массы.

Украинцы жили на этой земле, возделывали ее и планировали жить дальше. На юге Херсонщины комбайны были – как космические корабли, майбахи среди комбайнов (их россияне украли первым делом). В Украине никому в голову не пришло бы вредить всему этому. Тем более – создавать долгосрочные экзистенциальные риски. Даже в страшном сне, даже теоретически.

А вот среди россиян — запросто. И по причине скотского отношения к чужой земле. И — как вариант — с целью стратегически навредить перед бегством. Чтобы еду покупали в Краснодарском и Ставропольском (откуда, кстати, 205-я мотострелковая бригада, подозреваемая в этом военном преступлении) краях.

Создание долгосрочных рисков и абсолютно наплевательское отношение к будущему территории – еще одно наглядное доказательство, что россияне — не "освободители", а захватчики на нашей земле.

Кремлевский режим, который намеренно лишает продовольствия миллионы людей, должен быть не просто наказан — уничтожен. Никаких рациональных объяснений иного просто не существует.

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