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Клімат змінюється назавжди. Як Каховська катастрофа вплине на екологію та сільське господарство

Каховська катастрофа змінює все, зокрема клімат у південній Україні. Про екологічні наслідки та аграрні проблеми, які вона несе, розмірковує аналітик Олексій Копитько.

Олексій Копитько
Олексій Копитько
Радник міністра оборони України
eye 386
кахівська гес, російська армія, війна
Фото: РИА Новости | Підірвавши Каховську ГЕС, росіяни запустили екологічний апокаліпсис
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Навіть якщо залишити за дужками ризики ЗАЕС та короткострокові проблеми через підтоплення/розмивання.

Знищення російськими військовими злочинцями Каховської ГЕС спровокує довгострокові проблеми у вигляді змін клімату.

У нас у ЗМІ губиться, що Каховське водосховище живить не лише Північно-Кримський, а й Каховський магістральний канал.

Якщо подивитися на карту мережі каналів, видно, що дві третини Херсонської області (під 400 тис. га) та чверть-третина Запорізької ризикують залишитись без зрошуваних полів (наприклад, Приазовська зрошувальна система у Мелітопольському районі — майже 97 тис. га).

Це величезні площі та найцінніші землі. Годують мільйони людей.

Зникнення водних артерій неминуче призведе як до зміни культур, так i до формування більш посушливого клімату.

Це безпосередньо стосується і Криму.

каховська гес, вибух, війна Fullscreen
Вибух, який запустив безліч негативних сценаріїв
Фото: Скриншот

Ось тут би осудним екологам включитися і роз'яснити невідомим, що російська агресія — це жах для екології і як мінімум регіональні ризики. З погляду продовольчої безпеки – глобальні.

Хоча переконаний, що незабаром розпочнуться звернення "до обох сторін конфлікту"...

Доніс сьогодні до кількох іноземних колег простий сенс, щоб вони несли в маси.

Українці жили на цій землі, обробляли її та планували жити далі. На півдні Херсонщини комбайни були як космічні кораблі, майбахи серед комбайнів (їх росіяни вкрали насамперед). В Україні нікому на думку не спало б шкодити всьому цьому. Тим паче — створювати довгострокові екзистенційні ризики. Навіть у страшному сні, навіть теоретично.

А ось серед росіян — просто. І через скотське ставлення до чужої землі. І — як варіант — з метою стратегічно нашкодити перед втечею. Щоб їжу купували у Краснодарському та Ставропольському (звідки, до речі, 205-та мотострілецька бригада, підозрювана у цьому воєнному злочині) краях.

Створення довгострокових ризиків і абсолютно байдуже ставлення до майбутнього території — ще один наочний доказ, що росіяни — не "визволителі", а загарбники на нашій землі.

Кремлівський режим, який навмисно позбавляє продовольства мільйони людей, має бути не просто покараний — знищений. Жодних раціональних пояснень іншого просто не існує.

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Без землі, без води, без риби. Як позначиться підрив Каховської ГЕС на сільському господарстві України
Без землі, без води, без риби. Як позначиться підрив Каховської ГЕС на сільському господарстві України