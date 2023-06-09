Клімат змінюється назавжди. Як Каховська катастрофа вплине на екологію та сільське господарство

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Тема для Ґрети Тунберг іже з нею.

Навіть якщо залишити за дужками ризики ЗАЕС та короткострокові проблеми через підтоплення/розмивання.

Знищення російськими військовими злочинцями Каховської ГЕС спровокує довгострокові проблеми у вигляді змін клімату.

У нас у ЗМІ губиться, що Каховське водосховище живить не лише Північно-Кримський, а й Каховський магістральний канал.

Якщо подивитися на карту мережі каналів, видно, що дві третини Херсонської області (під 400 тис. га) та чверть-третина Запорізької ризикують залишитись без зрошуваних полів (наприклад, Приазовська зрошувальна система у Мелітопольському районі — майже 97 тис. га).

Це величезні площі та найцінніші землі. Годують мільйони людей.

Зникнення водних артерій неминуче призведе як до зміни культур, так i до формування більш посушливого клімату.

Це безпосередньо стосується і Криму.

Вибух, який запустив безліч негативних сценаріїв Фото: Скриншот

Ось тут би осудним екологам включитися і роз'яснити невідомим, що російська агресія — це жах для екології і як мінімум регіональні ризики. З погляду продовольчої безпеки – глобальні.

Хоча переконаний, що незабаром розпочнуться звернення "до обох сторін конфлікту"...

Доніс сьогодні до кількох іноземних колег простий сенс, щоб вони несли в маси.

Українці жили на цій землі, обробляли її та планували жити далі. На півдні Херсонщини комбайни були як космічні кораблі, майбахи серед комбайнів (їх росіяни вкрали насамперед). В Україні нікому на думку не спало б шкодити всьому цьому. Тим паче — створювати довгострокові екзистенційні ризики. Навіть у страшному сні, навіть теоретично.

А ось серед росіян — просто. І через скотське ставлення до чужої землі. І — як варіант — з метою стратегічно нашкодити перед втечею. Щоб їжу купували у Краснодарському та Ставропольському (звідки, до речі, 205-та мотострілецька бригада, підозрювана у цьому воєнному злочині) краях.

Створення довгострокових ризиків і абсолютно байдуже ставлення до майбутнього території — ще один наочний доказ, що росіяни — не "визволителі", а загарбники на нашій землі.

Кремлівський режим, який навмисно позбавляє продовольства мільйони людей, має бути не просто покараний — знищений. Жодних раціональних пояснень іншого просто не існує.

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