Обвинили ВСУ: в Черном море был атакован российский корабль "Приазовье", — Минобороны РФ

По неподтвержденным данным российского Минобороны, корабль был атакован шестью морскими беспилотниками USV, которые якобы были уничтожены.

В ночь на 11 июня военный корабль Черноморского флота "Приазовье" был атакован морскими дронами USV, который якобы выполнял задачи по охране маршрутов вдоль газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в юго-восточной части Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В публикации российского ведомства сообщается, что корабль был атакован шестью дронами, которые якобы все были уничтожены огнем из штатного вооружения. Экипаж корабля не пострадал. По данным пресс-службы, инцидент произошел в 300 км юго-восточнее Севастополя.

Традиционно противник обвиняет в атаке Вооруженные силы Украины.

"Сегодня около 1 часа 30 минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота". — говорится в сообщении.

При этом, как уточняет Минобороны страны-агрессора, в момент атаки в воздухе над центральной частью Черного моря находился разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk" военно-воздушных сил США.

Отметим, что на момент публикации украинские официальные источники не прокомментировали событие, также пока нет видео- или фотоматериалов, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию.

Что известно о корабле "Приазовье"

Корабль "Приазовье" проекта 864 — третье поколение разведывательных кораблей, которые были созданы в советскую эпоху. Корабли данного типа предназначены для решения задач, в частности для обнаружения подводных лодок в море и океане.

Визуально "Приазовье" отличается наличием большого количества внешних антенн — корабль оснащен комплексами радиоразведки, радиотехнической и гидроакустической разведки, а также комплексами радиосвязи. На вооружении состоит корабельная автоматическая артиллерийская установка калибром 30 мм АК-306М, а также ракетное вооружение — ПЗРК "Игла" и 16 зенитных ракет.

Разведывательный корабль проекта 864 "Приазовье"

Разведывательный корабль может автономно находиться в открытом море до 45 суток при дальности плавания 7900 морских миль (свыше 14 тысяч км).

Корабль "Приазовье" достаточно крупный. Он имеет длину в почти 100 метров и 15 м в ширину. Команда может достигать до 220 матросов и офицеров.

Напомним, 24 мая в акватории Черного моря у берегов Турции был атакован российский разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс". По информации Минобороны РФ, все морские беспилотники, участвовавшие в атаке, были уничтожены.

Спустя время в сети появились видеокадры взрыва возле российского разведывательного корабля "Иван Хурс", которые предположительно были сняты с помощью военной оптики. На видео был виден взрыв, однако видимых существенных повреждений корабль не получил.