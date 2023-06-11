Всеобщая мобилизация в Украине: как можно по закону обжаловать выданную на блокпосте повестку

В случае обнаружения нарушений при выдаче повестки военнообязанные мужчины могут обратиться в ТЦК, Минобороны или Нацполицию. Акт с оформлением отказа происходит в присутствии двух свидетелей.

Повестку, выданную военнообязанным мужчинам на блокпосте, можно обжаловать в случае невыполнения нескольких условий. Об этом в воскресенье, 11 июня, сообщает РБК-Украина.

По информации издания, при вручении повестки в Украине существует определенный протокол, который необходимо соблюдать. В случае, если документ был заполнен неправильно, либо его вручило лицо, которое не уполномочено это делать, человек имеет право на обжалование повестки.

При каких условиях можно обжаловать повестку?

Несмотря на то, что выдать повестку в Украине могут в любом общественном месте, а военнообязанный мужчина после ее получения обязан посетить военкомат, есть два важных условия выдачи повесток.

Во-первых, повестка может быть неправильно заполнена, либо ее может вручить лицо, которое не уполномочено совершать такие действия. законное право отказаться от него.

Кто не имеет права выдавать повестки:

сотрудники таможни;

полицейские;

военные, которые дежурят на блокпостах.

Как обжаловать повестку

Украинцам важно знать, что вручение повесток разрешено только представителям военного комиссариата или органа местного самоуправления, после того, как представитель предъявит свои документы. Если документ пытается выдать кто-то другой, человек имеет законное право отказаться от повестки.

В подобной ситуации необходимо составить соответствующий акт с указанием причины отказа брать повестку. Процесс обязательно должен проводиться в присутствии двух свидетелей.

В случае обнаружения нарушения, человек имеет право обратиться по поводу обжалования в Министерство обороны, Национальную полицию или ТЦК.

За отказ от повестки мужчин призывного возраста может ожидать административная и уголовная ответственность.

Напомним, 8 июня стало известно, что после окончания войны и победы военнообязанным мужчинам позволят беспрепятственно покидать пределы Украины.

Также на днях стало известно, что в Украине изменили категории мужчин, которых могут мобилизовать — одну новую категорию официально добавляют в закон. Предельный возраст призыва на срочную военную службу снижен с 27 до 25 лет.