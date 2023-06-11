В РФ запретили использовать часть снарядов 2023 года выпуска: ВСУ узнали причину

В Сухопутных войсках проинформировали, что Россия теряет бойцов на Бахмутском направлении и производит снаряды, имеющие свойство взрываться самостоятельно.

Российские войска несут потери под Бахмутом. В то же время снаряды страны-агрессора взрываются сами, а подразделения все хуже обеспечивают оружием. О ситуации на фронте и успехах защитников 11 июня рассказала в соцсетях пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

"РФ, в развязанной ею войне, продолжает нести значительные потери в живой силе. В частности, из-за бесполезных штурмовых действий и попыток улучшить свое тактическое положение на Бахмутском направлении, много личного состава потеряли подразделения воздушно-десантных войск", — говорится в посте.

Военные сообщили, что крупные партии произведенных в этом году вражеских артиллерийских боеприпасов калибра 122 и 152 мм запрещены к использованию. Как пояснили защитники, такое решение России связано с самодетонацией снарядов. Кроме того, пресс-служба передала, что у захватчиков наблюдаются все большие проблемы с вооружением и техникой — уровень обеспечения подразделений страной-агрессором ухудшается.

"Оборонной промышленности РФ сказываются международные санкции", — подчеркнули в Сухопутных войсках

Также украинские оборонцы поделились собственными успехами на передовой. В публикации указано, что в течение суток авиация нанесла 6 ударов по скоплениям российских армейцев.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию противника", — добавили в ВСУ.

Напомним, 11 июня бойцы 7 отдельного батальона "Арей" Украинской Добровольческой Армии сообщили об освобождении населенного пункта Нескучное в Донецкой области.

Также 11 июня ВС РФ обстреляли гражданских, которые эвакуировались с левого берега в Херсонской области. По данным МВД, в результате вражеской атаки погибли трое мирных жителей.