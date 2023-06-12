Вопреки критике: Шойгу стремится вернуть себе положительный имидж, – британская разведка

По информации Минобороны Британии, министр обороны РФ активизировался в публичном пространстве на прошлой неделе — как раз в тот период, когда Украина начала усиливать свои наступательные операции.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу начал вести активную деятельность в информационном пространстве с целью поддерживать свой положительный имидж. Об этом в понедельник, 12 июня сообщается в очередном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в Twitter.

По информации британской разведки, в течение последней недели Сергей Шойгу был особенно активен в публичном пространстве, по всей видимости с целью показать, что его ведомство держит под контролем все стратегические вопросы, в тот период когда Украина начала ускорять наступательные операции ВСУ.

Шойгу дал минимум пару официальных комментариев об оборонительных операциях России, а также сделал публичные заявления о потерях украинских военных сил, которые были сильно преувеличены. Также Шойгу призывал удвоить усилия оборонной промышленности РФ и выступил с критикой в адрес офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт.

"Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений. Шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддерживать положительный имидж перед лицом все более неприкрытой критики со стороны некоторых соотечественников", – отметили в Минобороны Британии.

Напомним, 11 июня Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды" должны перейти "под крыло" главного военного ведомства России до 1 июля этого года.

Также напомним, что 22-летний сын министра обороны РФ Шойгу, который посылает тысячи людей на смерть, делает сольную карьеру.