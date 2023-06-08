Сын Шойгу в армии не служит: занят карьерой певца и сдает офисы, — расследование (видео)

Данила Шебунов начал карьеру артиста за несколько дней до вторжения России в Украину. Бизнесом он начал заниматься в 19 лет.

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22-летний сын министра обороны РФ, который посылает тысячи людей на смерть, делает сольную карьеру. Об этом идет речь в новом расследовании команды Алексея Навального.

Данила Шебунов — восходящая звезда шоу-бизнеса под псевдонимами Шеба и Sheba Singer.

Как отмечают расследователи, Данила – внебрачный сын Сергея Шойгу от его "параллельной жены", бывшей стюардессы Елены Каминскас (Шебуновой), которая родила ему трех детей: двух сыновей и одну дочь.

Как выяснила команда Навального, Данила, как и его брат Степан и сестра Дарья, учился в элитной школе "Президент" на Рублевке, обучение в которой стоит около двух миллионов рублей в год.

В 19 лет он стал бизнесменом — сейчас у него есть два бизнес-центра в центре Москвы, которые он сдает в аренду. Отмечается, что получаемый от сдачи помещений доход составляет почти миллион рублей.

За несколько дней до вторжения в Украину Шебунов начал музыкальную карьеру — завел TikTok и выпустил два клипа, которым накрутили просмотры в Youtube. Данила рассказывал, что пишет песни и поет только на английском языке, потому что по-русски не получается. Кроме того, внебрачный сын Шойгу владеет испанским.

За четыре дня до объявления мобилизации сын Шойгу поехал отдыхать в Турцию, а в военкомате его, разумеется, не видели, отмечают журналисты.

Напомним, летом 2022 года Департамент миграции Литвы аннулировал вид на жительство Елены Каминскас, поскольку в Департаменте госбезопасности считают, что ее присутствие в стране может представлять угрозу национальной безопасности.

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